Ronaldo não tocou na bola. Mas como se chegou a essa conclusão?

A FIFA diz que Bruno Fernandes foi o autor do primeiro golo de Portugal contra o Uruguai. Tecnologia dentro da bola permitiu chegar a essa conclusão.

Quem marcou o primeiro golo de Portugal contra o Uruguai no Mundial do Qatar? Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo? Uns dizem que a bola foi cabeceada pelo ex-avançado do Manchester United, outros que foi o seu antigo colega de plantel que fez tudo. A tecnologia atribuiu o tento a Bruno Fernandes. Mas como se chegou a esta conclusão?