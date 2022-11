Mundial2022: Argentina e Polónia nos oitavos

Os argentinos venceram o agrupamento, com seis pontos, contra quatro de Polónia e México, com vantagem para os europeus nos golos (2-2 contra 2-3).

A Argentina venceu hoje a Polónia por 2-0 e as duas seleções qualificaram-se para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, enquanto o triunfo por 2-1 do México frente à Arábia Saudita eliminou ambos.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Mundial2022 desporto Polónia Argentina

Alexis Mac Alister, aos 46 minutos, e Julián Álvarez, aos 68, apontaram os tentos dos argentinos, em Doha, enquanto, em Lusail, Henry Martín, aos 47, e Luis Chávez, aos 52, marcaram para os mexicanos e Salem Al Dawsari para os asiáticos, aos 90+5.Os argentinos venceram o agrupamento, com seis pontos, contra quatro de Polónia e México, com vantagem para os europeus nos golos (2-2 contra 2-3), enquanto os sauditas somaram três.Nos oitavos de final, a Argentina defronta a Austrália, no sábado, enquanto, no domingo, a Polónia mede forças com a campeã mundial em título França.