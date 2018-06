Madonna assistiu este domingo ao jogo do Brasil frente à Suíça, que resultou em empate, para a competição Mundial de Futebol da Rússia, no Terreiro do Paço.





Juntamente com os filhos, a artista norte-americana registou o momento em vídeo, publicando um 'instastorie' no Instagram, onde mostra os seus filhos e uma plateia de pessoas, também a assistir ao jogo.Recorde-se que um dos filhos de Madonna, David Banda, é atleta das camadas jovens do Benfica.