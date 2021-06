Mundiais de Judo: Anri Egutidze conquista bronze nos 81 kg

O judoca do Benfica, Anri Egutidze, conquistou a medalha de bronze na categoria de 81 kg do Mundial de Budapeste, após vencer, em duelo inédito, o uzbeque Sharofiddin Boltaboev (top 7 e com duas medalhas de prata e uma de bronze nos campeonatos asiáticos).





É o melhor resultado de sempre em Mundiais, após triunfo por ippon, do atleta da Seleção Nacional, 5.º no Europeu de Lisboa'2021, 21.º do ranking e virtualmente qualificado para a sua estreia em Jogos Olímpicos (Tóquio'2020).Anri passou por dificuldades, após dois castigos para cada lado. O adversário ainda pontuou (wasari), mas o VAR retirou a vantagem. Já no Golden Score, Egutidze projetou.Nas repescagens, Anri Egutidze já tinha ultrapassado o belga Sami Chouchi (top 15 do ranking internacional e vice-campeão europeu em Tel Aviv'2018), por desistência do adversário, que se lesionou.Ainda antes, o luso-georgiano venceu quatro combates até encontrar nos quartos-de-final o holandês Frank De Wit, vice-campeão no Masters de Doha'2021 e top 5 do ranking internacional. De Wit, que tinha saldo empatado (1-1) no confronto direto, superiorizou-se, ao marcar wasari e estrangular (ippon) o luso-georgiano a 1,10 minutos do final.Nas eliminatórias, Anri Egutidze , venceu no primeiro combate da última prova de qualificação um adversário que nunca tinha defrontado, o montenegrino Nebojsa Gardasevic (110.º), recorrendo ao Golden Score, onde marcou wasari ao cabo de 39 segundos do prolongamento.Já na 2.ª ronda, Anri Egutidze (25 anos), único atleta da Seleção Nacional a atuar nesta 4.ª jornada, bateu o moldavo Nicon Zaborosciuc (81.º), com quem já tinha lutado três vezes, averbando duas derrotas (2015 e 2017), nos escalões jovens, e uma vitória (2018), no Grand Slam de Paris. O judoca dos encarnados dominou o combate, marcando wasari, para depois imobilizar (ippon) o adversário na luta do chão.Na 3.ª ronda, Anri Egutidze teve pela frente o alemão Dominic Ressel (10.º), um adversário também conhecido, com quem já ganhara e perdera, respetivamente, nos Grand Prix de Dusseldorf (2017) e Zagreb (2018). Após muito equilíbrio, que resultou em dois castigos (shido) para cada lado, Anri Egutidze conseguiu responder a um contra-ataque e projetar (ippon, a 17 segundos do final) o germânico, vice-campeão europeu em Varsóvia'2017.Após o duro combate, o atleta das quinas defrontou o espanhol Alfonso Urquiza (66.º), bem conhecido de Anri, com quem tinha saldo positivo de 5-1. O duelo ibérico foi de grande dificuldade para o atleta nacional, que ficou à beira da desclassificação após sofrer dois castigos. Urquiza fazia falsos ataques, mas o árbitro apenas penalizou o espanhol com um shido, até que, esgotados os quatro minutos do tempo regulamentar, Anri Egutidze voltou a demonstrar classe, projetando (ippon) o adversário.Budapeste'2021: 3.º lugarTóquio'2019: 17.º lugarBaku'2018: 9.º lugarBudapeste'2017: 17.º lugarLisboa'2021: 5.º lugarPraga'2020: 17.º lugarMinsk'2019: 9.º lugarTel Aviv'2018: 5.º lugarGrand Slam Brasília'2019: BronzeGrand Prix Zagreb'2018: BronzeGrand Prix Tbilissi'2018: PrataGrand Prix Agadir'2018: BronzeEuropeu de juniores Málaga'2016: Prata