Mourinho não fará antevisão ao jogo com o Casa Pia: saiba o motivo

Record 11:46
Águias vão jogar com o Casa Pia no domingo (20h30).

José Mourinho não fará antevisão ao jogo com o Casa Pia (domingo, 20h30). 

Devido ao facto de amanhã ser dia de eleições - os treinadores, recorde-se, costumam falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, nas vésperas dos encontros - as águias decidiram que o treinador não fará qualquer declaração sobre o duelo com os gansos, da 11.ª jornada da Liga Betclic. 

Rui Costa e João Noronha Lopes vão disputar a 2.ª volta das eleições do Benfica. 

