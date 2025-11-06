Sondagem NOW para eleições do Benfica: Rui Costa à frente de Noronha Lopes

O atual presidente do Benfica, que concorre pela lista G, soma 60,8% dos votos, acima da Lista F de Noronha Lopes, com 31,9%.

Uma sondagem da Intercampus para o Now coloca Rui Costa à frente de Noronha Lopes com 62,5 por cento das preferências dos adeptos do Benfica para as eleições de sábado, dia 8 de novembro, com Noronha Lopes a somar 30,4%. Há ainda 6,6% de indecisos.



Rui Costa lidera sondagem para eleições do Benfica contra Noronha Lopes Pedro Ferreira

Os valores acima apresentados são o total ponderado tendo em conta a avaliação dos resultados a nível nacional da 1.ª volta das eleições, a 25 de setembro, e os resultados do inquérito a sócios levado a cabo ontem junto ao Estádio da Luz, antes do jogo da Champions. Ora, apenas tendo em conta as respostas dadas ontem, o atual presidente do Benfica, que concorre pela lista G, soma 60,8% dos votos, acima da Lista F de Noronha Lopes, com 31,9% (6,7% de indecisos).

A carregar o vídeo ... Sondagem NOW: Rui Costa com larga vantagem sobre Noronha

Recorde-se que o número de votos depende dos anos de sócio.

A sondagem da Intercampus foi feita ontem, 5 de novembro, no Estádio da Luz, antes do Benfica-B. Leverkusen (0-1). Foi recolhida a opinião de 1.172 pessoas.