Benfica anuncia tempo de espera de 30 minutos para votar e promete "informação permanente"

Clube da Luz determinado em chegar aos 100 mil votantes na segunda volta.

O Benfica está a informar os sócios, esta quinta-feira, que o tempo de espera para votar no sábado, na segunda volta das eleições, será mais reduzido. Numa mensagem enviada aos associados, sublinha-se que o "tempo máximo de espera" é de 30 minutos. Além disso, é referido que haverá "informação permanente" sobre o local onde se votar mais rapidamente.



Os encarnados querem alcançar novo recorde de votação, chegando aos 100 mil, e têm anunciado medidas para que não se haja longas esperas, como aconteceu em alguns locais, na primeira volta. "Introduzimos melhorias em 44 secções de voto – além das duas de Lisboa; aumentámos 72 cabinas de voto, que correspondem a 144 pontos de votação; aumentámos 8 pontos de check-in; assim, teremos, no total das 108 secções, 576 cabinas de voto, 301 check-ins e 472 urnas", adiantou já hoje o Benfica.

No mesmo comunicado, as águias fizeram saber que, dos sócios que constam do caderno eleitoral, 160.508 têm a situação regularizada.