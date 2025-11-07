Sábado – Pense por si

Adeptos do FC Porto detidos na Holanda pagaram multa de 290 euros e foram libertados

Apoiantes portistas danificaram autocarro em que viajavam.

Num comunicado lançado pela polícia de Utrecht, as autoridades holandesas confirmaram que por danificarem autocarro em que seguiam viagem. Os envolvidos nos desacatos pagaram uma coima no valor de 290 euros e foram imediatamente libertados.

Adeptos do FC Porto apoiam a equipa no Estádio do Dragão
No entanto, segundo informações recolhidas por Record foram adeptos do Utrecht que partiram o vidro do autocarro.

Tópicos Polícia Multa Futebol Clube do Porto Países Baixos Utreque
