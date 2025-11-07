Sábado – Pense por si

Os convocados de Roberto Martínez para os jogos com Irlanda e Arménia

12:35
Seleção Nacional disputa os últimos encontros da fase de apuramento para o Mundial'2026

Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira a lista de convocados de Portugal para os jogos com Irlanda e Arménia, os dois últimos da fase de apuramento para o Mundial'2026. A Seleção Nacional defronta os irlandeses, em Dublin, a 13 de novembro (19h45), e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão (14h). 

Roberto Martínez, o selecionador naiconal
Roberto Martínez, o selecionador naiconal Duarte Roriz

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton) 

Defesas: Diogo Dalot (Man. United), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Rúben Dias (Man. City), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal);

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pote (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Carlos Forbs (Club Brugge).

