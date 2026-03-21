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Villas-Boas lamenta perda de Silvino, "alguém muito próximo" e recorda "aventuras"

Lusa 15:40
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O antigo guarda-redes, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu na quinta-feira aos 67 anos.

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, afirmou este sábado ter perdido "alguém muito próximo" com a morte de Silvino Louro, na quinta-feira, recordando ter partilhado "grandes aventuras" com o ex-internacional português, com quem trabalhou.

André Villas-Boas, presidente do FC Porto
André Villas-Boas, presidente do FC Porto DR

"Em nome pessoal, perco alguém que me é muito próximo, principalmente a partir de Milão. Como bem sabem, partilhámos grandes aventuras, desde o FC Porto ao Chelsea, passando pelo Inter de Milão, onde fomos um pouco mais próximos e partilhámos momentos de grande amizade", recordou, junto à Mesquita Central de Lisboa, na saída do cortejo fúnebre de Silvino Louro rumo ao Cemitério de Vale Flores, no Feijó, em Almada, onde será sepultado.

André Villas-Boas chegou à mesquita lisboeta pelas 13:00, juntando-se ao vasto rol de personalidades que durante a manhã prestaram a sua homenagem a Silvino Louro como Pedro Proença, Toni, Domingos Paciência e Daniel Carriço, presidente e diretores da Federação Portuguesa de Futebol, respetivamente, ou o empresário de futebol Jorge Mendes.

Também Matilde Faria, esposa do treinador José Mourinho, marcou presença, também representando o atual técnico do Benfica, que se encontra em estágio para o jogo que oporá os 'encarnados' ao Vitória de Guimarães, este sábado, no Estádio da Luz.

Na véspera, Mourinho marcou presença no velório do amigo e elemento das suas equipas técnicas no FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United, numa despedida de quase três horas, tal como Rui Costa, presidente do Benfica, clube que Silvino Louro representou como futebolista entre 1984 e 1994.

No velório de Silvino Louro também compareceram João Vieira Pinto, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, Joaquim Evangelista e José Carlos, presidente e vogal da direção do Sindicato dos Jogadores, respetivamente, Shéu Han, antigo jogador e dirigente que se notabilizou pelo Benfica, e ainda Emílio Butragueño, vice-presidente desportivo do Real Madrid.

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu na quinta-feira aos 67 anos.

Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino representou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros ao longo de duas décadas como jogador e conquistou oito troféus, por entre 23 internacionalizações ao serviço da seleção principal de Portugal.

O resto da carreira foi dedicado ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, os ingleses do Chelsea e do Manchester United, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do Real Madrid, sempre integrado na equipa técnica de José Mourinho, atual treinador do Benfica, antes de uma última experiência nos sudaneses do Al Hilal Omdurman.

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