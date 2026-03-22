Escândalo em Tondela: presidente da SAD denunciou agressão de Cristiano Bacci e treinador já foi despedido

Gilberto Coimbra apelou a intervenção policial perto dos balneários do Estádio João Cardoso após nulo com o AVS SAD

Cristiano Bacci já não é treinador do Tondela, tendo sido sumariamente despedido após o jogo com o AVS SAD. Segundo informações recolhidas por Record, o técnico italiano e Gilberto Coimbra, presidente da SAD dos auriverdes, terão estado envolvidos numa altercação nos bastidores, com o dirigente a alegar mesmo uma agressão física por parte do treinador.



Cristiano Bacci LUSA_EPA

Neste sentido, de acordo com fontes identificadas com o sucedido, o dirigente da sociedade beirã e Cristiano Bacci estiveram fechados num dos gabinetes do Estádio João Cardoso, logo no rescaldo da partida com o AVS SAD. A tensão escalou e a dada altura foi mesmo necessária a intervenção de adjuntos do técnico para abalroar a porta, após escutarem um forte barulho proveniente da sala.

Imediatamente após esse momento, Gilberto Coimbra abandonou o espaço combalido e exigiu a intervenção das forças policiais presentes no local para que Cristiano Bacci fosse detido, alegando ter sido agredido fisicamente pelo italiano.

O que é certo é que, como Record confirmou junto da SAD do Tondela, Bacci foi considerado como estando imediatamente despedido. O treinador, de 50 anos, que já tinha sido alvo de assobios após o nulo com os avenses, havia assumido um compromisso com os beirões apenas até ao final da época, sucedendo a Ivo Vieira.

O Tondela terá agora de aproveitar a paragem das seleções para reformular o comando técnico.