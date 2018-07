Um gato vadio tornou-se uma sensação na China por ter adivinhado o resultado de vários jogos do Mundial de 2018. O gato, que recebeu o nome de Baidianr, morreu esta segunda-feira e milhares de pessoas já o lamentaram na Internet.Já esta terça-feira tinha sido noticiado que um polvo que acertou em todos os resultados do Japão no campeonato do mundo tinha sido transformado em sashimi (uma espécie de sushi).Baidianr - que pode ser traduzido por "manchas brancas" - vivia na Cidade Proibida de Pequim e as suas previsões para os jogos eram mostradas na conta oficial da rede social Weibo (a maior da China) do palácio/museu.O gato dava o seu palpite sobre quem iria vencer o jogo ao escolher uma taça onde estava a bandeira de uma das selecções que iria a jogo. Apesar de ter errado em dois resultados inicialmente (Austrália iria vencer França e Alemanha iria vencer México), o gato acertou seis resultados consecutivos, tornando-se uma atracção mediática. Foi até criada uma conta na rede social Weibo e uma etiqueta (hashtag) própria: Gato do Palácio Adivinha o Mundial. A etiqueta teve mais de 150 milhões de visualizações, desde que foi criada.O gato foi hospitalizado na passada quarta-feira e os desejos de melhoras acumularam-se aos milhares noWeibo. Mas o animal acabou mesmo por morrer na segunda-feira, gerando uma onda de tristeza pela rede social.