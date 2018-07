A selecção de râguebi do Zimbabué chegou à Tunísia para um encontro de qualificação para o Campeonato do Mundo da modalidade, que se irá realizar no Japão em 2019. No entanto, a estadia tem sido tudo menos pacífica. Esta terça-feira, dia 3, foram publicadas fotos nas redes sociais que mostram jogadores a dormir nas ruas do país do norte de África.

À chegada ao aeroporto, terá sido recusado aos Sables – como a equipa é chamada – o seu passaporte. O ex-ministro do Desporto no Zimbabué, David Coltart, contou numa publicação no Facebook que os jogadores do país "ficaram retidos seis horas na fronteira" e que as autoridades da Tunísia "mantiveram os passaportes dos jogadores dizendo que estes teriam que pagar cerca de 600 euros pelos seus vistos", dinheiro que estes não teriam.

Pouco depois o actual ministro do Desporto, Kazembe Kazembe, afirmou em comunicado que a equipa teria a sua entrada no país assegurada e que os vistos seriam analisados no regresso ao Zimbabué. Mas, depois de conseguirem entrar na Tunísia, os problemas continuaram quando a equipa foi instalada num hotel em Beja, a cidade onde se disputaria o jogo, com condições chocantes.

"A nossa equipa nacional de râguebi está a ser tratada de maneira chocante na Tunísia. Foram forçados a dormir na rua porque a moradia que lhes foi oferecida era nojenta", afirmou Coltart na sua publicação, mostrando os jogadores a dormir no passeio rodeados pelas suas malas.



Hoje, a organização responsável pelo jogo, a Rugby Africa, lamentou a "situação infeliz" e confirmou que já foram encontradas novas instalações para os jogadores em Beja. O presidente da federação tunisina de râguebi, Khaled Babbou, afirmou que não existiu "nenhuma intenção em destabilizar os adversários" para o jogo que se disputará no próximo sábado, dia 7 de Julho.

A equipa zimbabueana, treinada pelo sul-africano Peter de Villiers, está neste momento no quarto lugar do grupo de qualificação africana para o Campeonato do Mundo. É uma prova que o Zimbabué não disputa desde 1991. Já a Tunísia ocupa o último lugar da prova africana, depois de ter sofrido no passado mês uma humilhante derrota por 118-0 frente à Namíbia.