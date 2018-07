Um polvo que conseguiu "adivinhar" os resultados dos jogos de futebol do Japão durante o mundial que ainda está a decorrer na Rússia, foi morto e transformado em sashimi, de acordo com as últimas notícias da imprensa local.

O molusco chamado Rabio acertou todos os resultados da selecção japonesa durante uma experiência realizada numa piscina insuflável.

Apesar de ter alcançado bastante sucesso nacional, o pescador que apanhou o polvo, Kimio Abe, acabou por enviá-lo para o mercado antes do terceiro jogo do Japão no campeonato mundial (com a Polónia).

Rabio foi bem-sucedido ao prever que o Japão perderia o jogo com a Bélgica, mas não viveu o suficiente para ver a sua profecia tornar-se realidade.

O pescador disse ao jornal japonês Mainichi Shimbun que ficou "contente de todas as previsões terem sido acertadas e de o Japão ter passado a fase dos grupos".

Depois de Rabio, outros polvos irão ser usados para prever os futuros jogos do Mundial 2018.