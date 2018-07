Um bebé brasileiro está a fazer furor nas redes sociais ao fazer a cobertura do Campeonato do Mundo. Théo Sicsú tem seis meses e, a cada dia da competição, aparece vestido pelos seus pais de uma maneira diferente – sempre relativa a alguma selecção ou acontecimento do Mundial.

Tudo começou nos Jogos Olímpicos de Inverno, disputados em Fevereiro na Coreia do Sul. Os seus pais, Bernardo e Débora, decidiram publicar no Instagram uma foto em forma de homenagem à competição.

No primeiro dia do Mundial, os pais vestiram Théo de saudita e receberam inúmeros elogios. Foi então que aceitaram o desafio de fazer de criar um visual diferente a cada dia da competição com diferentes uniformes. As homenagens já incluíram países como a Suíça, o México, a Espanha, o nosso Portugal e, claro, o país de origem da família, Brasil.

E o pequeno Théo parece gostar de tudo isto, mostrando-se sempre sorridente. À brasileira Globo os pais garantem que o bebé adora as sessões fotográficas e as caracterizações. A família destaca a homenagem à selecção de Marrocos como a que mais gozo deu fazer. É que o avô paterno de Théo é marroquino e a cultura do país está bem presente na família.

Agora que o Campeonato do Mundo chega às últimas oito selecções da prova, mais fotos estão a ser publicadas. A Croácia já teve direito a homenagem com a estrela da equipa, Modric, e a Bélgica também, com o cabeludo Fellaini.

E nem tudo é sobre selecções. O pequeno Théo também já posou como árbitro de vídeo, o famoso VAR que tanto tem dado polémica neste Mundial. Com auriculares verdes e amarelos e olhando para a televisão a analisar o lance, Théo aparece numa foto bastante atento a mais uma queda de Neymar.