A Alemanha consegue o milagre de Berna

4 de Julho de 1954

Estádio Wankdorf, Berna

Foi depois deum torneio curto, como eram então, de 16 de Junho a 4 de Julho, que a Alemanha e a Hungria chegaram à final do Campeonato do Mundo de 1954. Era uma espécie de David contra Golias, sendo que o Golias era neste caso a selecção húngara, um conjunto de génios que dominava o futebol continental e, pelos vistos, global. O David era a selecção alemã, representante de um país em ruínas que se reerguia da Segunda Guerra Mundial, terminada apenas nove anos antes.

A Hungria não perdia um jogo há cinco anos, cometera a proeza de ser a primeira equipa continental a ir bater a Inglaterra na "pátria do futebol" – e, mesmo antes do Mundial na Suíça começar, recebera os ingleses num jogo de preparação e aplicara-lhes 7-1. Boszik, Czibor, Kocsis ou Puskas eram sinónimos de classe, as estrelas do seu tempo, e nos primeiros jogos do campeonato venceram a Coreia do Sul por 9-0 e defrontaram a Alemanha, ganhando com a facilidade que os 8-3 mostram.

Já os alemães venceram a Turquia por 4-1, perderam com a Hungria por 3-8 e, obrigados a um segundo jogo de desempate com os turcos, triunfaram por 7-2.

Alemães e húngaros acabaram por se qualificar, com os magiares a prosseguirem o seu passeio: 4-2 ao Brasil nos quartos-e-final, e também 4-2 ao Uruguai, ainda que depois de prolongamento, nas meias-finais. A Alemanha foi ficando mais forte, superando também os seus adversários: 2-0 à Jugoslávia e impressionantes 6-1 à Áustria.

Para quase todos, a final parecia uma formalidade para consagrar campeões os futebolistas húngaros. Talvez o excesso de confiança colectivo tenha sido fatal. Talvez a chuva muito intensa tenha beneficiado a equipa teoricamente mais fraca. A verdade é que a Hungria depressa se adiantou com golos de Czibor e Puskas aos 6 e aos 8 minutos. Morlock reduziu aos 10 e Rahn empatou aos 18, num jogo frenético presenciado por mais de 62 mil pessoas.

Na segunda parte, a seis minutos do fim, o milagre aconteceu com um novo golo de Helmut Rahn a que os húngaros não conseguiram responder, apesar de oportunidades sucessivas.

Diversos historiadores do pós-Segunda Guerra na Europa atribuem a este jogo uma importância que vai para alem do futebol. Segundo esta tese, o "milagre de Berna" terá representado um impulso psicológico extra para os alemães na reconstrução do seu país, sendo o primeiro momento colectivo de optimismo em décadas; para os húngaros enquanto colectivo, o desaire terá contribuído para o descontentamento perante o papel de subjugação diante da União Soviética. Foi esse descontentamento que levou à revolta de 1956, esmagada pelos tanques soviéticos e dos outros aliados de Leste que invadiram a Hungria.