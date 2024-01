Morreu Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O futebol alemão está de luto. Franz Beckenbauer morreu esta segunda-feira, aos 78 anos, informou a agência noticiosa alemã 'DPA'. O antigo defesa-central, campeão do mundo como jogador (1974) e também como treinador (1990), atravessava um período conturbado em termos de saúde. Tal como Zagallo e Didier Deschamps, Franz Beckenbauer foi apenas uma das três personalidades do futebol que alcançou o título mundial como jogador e treinador.





Franz Beckenbauer iniciou a carreira como médio, mas com o passar do tempo foi recuando no terreno e acabou mesmo por notar-se como um defesa-central de grande qualidade. Passou pela formação do Bayern Munique, clube em que cresceu e ajudou a crescer, tendo completado 13 épocas na Baviera. A estreia fez-se num jogo contra o FC St. Pauli, a 6 de junho de 1964, partida a valer para o playoff de acesso à Primeira Divisão de futebol da Alemanha que os bávaros acabaram por vencer. Pelos bávaros, Franz Beckenbauer disputou um total de 427 jogos, tendo marcado 60 golos.Seguiu-se a aventura nos Estados Unidos da América, ao serviço do New York Cosmos. Entre 1977 e 1980, a sua primeira passagem pelo clube norte-americano, realizou um total de 80 jogos e apontou 17 golos. Em 1983, já depois de uma nova passagem pelo futebol alemão - embora pelo Hamburgo (28 jogos) -, voltou ao clube para encerrar a carreira como futebolista.