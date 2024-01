Mário Zagallo. O adeus ao “Velho Lobo”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Foi o primeiro a ganhar um Campeonato do Mundo como jogador e treinador, era provocador e supersticioso. O “Velho Lobo”, personagem principal do futebol brasileiro, morreu aos 92 anos.

Em criança, Mário Jorge Lobo Zagallo queria ser piloto de aviões, mas um problema de visão retirou-lhe o sonho. Dedicou-se aos estudos de Contabilidade e ia jogando futebol de formação no América FC, do Rio de Janeiro, cidade onde vivia. Não era carioca de nascimento (9 de agosto de 1931), mas quase. Zagallo nasceu em Atalaia, a cerca de 50 quilómetros de Maceió, a capital do estado de Alagoas. Com menos de um ano de idade, a família mudou-se para o Rio e foi na Cidade Maravilhosa que Mário se apaixonou pela bola. O pai não queria que fosse essa a sua vida, não era uma profissão respeitada na década de 1940, mas o miúdo tinha jeito.