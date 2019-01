O futebolista egípcio foi eleito pela segunda vez seguida melhor jogador africano de do ano, batendo o senegalês Sadio Mané e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

O futebolista egípcio Mohamed Salah foi esta terça-feira eleito pela segunda vez seguida melhor jogador africano de do ano, batendo o senegalês Sadio Mané e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.



"Não acredito que passou um ano desde a última vez que estive neste palco. Este prémio é muito importante para mim. Adoro-o porque o via em pequeno e sonhava em ganhá-lo um dia: agora é a segunda vez", congratulou-se o avançado do Liverpool, na cerimónia que decorreu em Dacar.



Salah tornou-se o quarto jogador a erguer o troféu em dois anos consecutivos, depois dos senegaleses El Hadji Diouf (2001 e 2002) e Yaya Touré (2011 e 2012) e do camaronês Samuel Eto'o (2003 e 2004).



O avançado de 26 anos revelou-se "muito orgulhoso" do seu feito e agradeceu o prémio à "família, colegas de equipa e adeptos", dedicando-o ao seu país, o Egito.



Segundo o site Africanews, Salah recebeu 64% do total de 194 votos, enquanto Mané, seu colega de equipa no Liverpool, teve 22%. Aubameyang, que atua no rival Arsenal, recolheu a preferência de 14%.



O pódio é exatamente igual ao de 2017, sendo que a única diferença na altura é que Aubameyang atuava nos alemães do Borussia Dortmund. O ponta de lança dos 'gunners' venceu o prémio em 2015 e foi segundo em 2016.



A sul-africana Chrestinah Kgatlana, melhor marcadora da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2018, foi eleita jogadora do ano, enquanto a sua compatriota Desiree Ellis foi desiganda melhor treinadora, depois de ter conduzido a África do Sul à final da CAN, perdida para a Nigéria no desempate por penáltis.



A Nigéria foi votada como melhor equipa feminina e a Mauritânia eleita a melhor seleção masculina, enquanto o francês Hervé Renard, que dirige Marrocos, foi votado o melhor técnico do ano pela terceira por uma equipa masculina, e Achraf Hamiki, marroquino nascido em Espanha, foi distinguido como melhor jogador jovem.



Eleito pela primeira vez pelos jogadores, o 'onze' africano de 2018 é dominado pela liga inglesa: Denis Masinde Onyango (Uga/Mamelodi Sundowns), Kalidou Koulibaly (Sen/Nápoles), Serge Aurier (Cmf/Tottenham), Mehdi Benatia (Mar/Juventus), Eric Bailly (Cmf /Manchester United), Riyad Mahrez (Alg/Manchester City), Naby Keita (Gui/Liverpool), Thomas Partey (Gan/Atlético Madrid), Mohammed Salah (Egi/Liverpool), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Arsenal)