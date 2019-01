Futebolista argentino vai falhar a receção ao FC Porto, no sábado, depois de ter visto o quinto cartão amarelo na I Liga na derrota em Tondela (2-1).

O futebolista argentino do Sporting Marcos Acuña vai falhar a receção ao FC Porto, no sábado, depois de ter visto o quinto cartão amarelo na I Liga na derrota em Tondela (2-1), foi esta terça-feira confirmado.



Segundo o mapa de castigos da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, hoje divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o defesa esquerdo vai mesmo falhar o 'clássico', depois de ter visto um quinto cartão amarelo já nos descontos do jogo de segunda-feira.



Na sequência do mesmo encontro, Jaquité, da equipa da casa, foi expulso e vai cumprir um jogo de suspensão, enquanto o diretor desportivo dos 'leões', Beto, foi suspenso por 30 dias por palavras dirigidas ao árbitro.



Uma suspensão de 10 dias foi também aplicada ao diretor desportivo do Feirense, Pedro Bessa, depois de protestos junto do árbitro do Feirense-Santa Clara (2-2), no qual Vítor Bruno também viu amarelo e falha a próxima jornada.