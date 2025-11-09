Miguel Oliveira homenageado no Algarve na despedida do público português

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco da penúltima ronda da temporada da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade.

O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi este domingo homenageado antes da sua última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, onde o público luso aclamou muito o 'falcão' em jeito de agradecimento.



Piloto de MotoGP prepara-se para a corrida em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve Paulo Calado/PC

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes em 2026, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco desta 21.ª e penúltima ronda da temporada da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade.

O 'falcão' disputa a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, e contou com a presença da mulher e da filha no 'gride' para o saudarem e lhe entregarem a bandeira nacional portuguesa.

A cerimónia começou com a descida de vários paraquedistas, que envergaram a bandeira lusa, abrindo caminho para a entrada na pista de uma enorme Caravela Portuguesa.

O piloto luso partiu do 19.º lugar da grelha de partida, ao ter falhado no sábado a passagem à segunda fase da qualificação, enquanto o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) largou da pole position.

Oliveira já leva 116 corridas disputadas em MotoGP, contando cinco triunfos (Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia), sete pódios e uma pole position, precisamente no ano da vitória em Portimão, em 2020.