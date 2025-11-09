Sábado – Pense por si

Desporto

Miguel Oliveira homenageado no Algarve na despedida do público português

Lusa 14:11
As mais lidas

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco da penúltima ronda da temporada da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade.

O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi este domingo homenageado antes da sua última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, onde o público luso aclamou muito o 'falcão' em jeito de agradecimento.

Piloto de MotoGP prepara-se para a corrida em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve
Piloto de MotoGP prepara-se para a corrida em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve Paulo Calado/PC

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes em 2026, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco desta 21.ª e penúltima ronda da temporada da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade.

O 'falcão' disputa a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, e contou com a presença da mulher e da filha no 'gride' para o saudarem e lhe entregarem a bandeira nacional portuguesa.

A cerimónia começou com a descida de vários paraquedistas, que envergaram a bandeira lusa, abrindo caminho para a entrada na pista de uma enorme Caravela Portuguesa.

O piloto luso partiu do 19.º lugar da grelha de partida, ao ter falhado no sábado a passagem à segunda fase da qualificação, enquanto o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) largou da pole position.

Oliveira já leva 116 corridas disputadas em MotoGP, contando cinco triunfos (Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia), sete pódios e uma pole position, precisamente no ano da vitória em Portimão, em 2020.

Artigos Relacionados
Tópicos Realeza Motociclismo Cerimónia Algarve Portimão Yamaha BMW Marco Bezzechi
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Miguel Oliveira homenageado no Algarve na despedida do público português