Miguel Oliveira homenageado no Algarve na despedida do público português

Antes de rumar ao campeonato de Superbikes, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco da penúltima ronda da temporada da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade.
O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi este domingo homenageado antes da sua última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, onde o público luso aclamou muito o 'falcão' em jeito de agradecimento.
Piloto de MotoGP prepara-se para a corrida em Portimão, no Autódromo Internacional do AlgarvePaulo Calado/PC
Antes de rumar ao campeonato de Superbikes em 2026, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve, palco desta 21.ª e penúltima ronda da temporada da categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade.
O 'falcão' disputa a sua sétima temporada no MotoGP, tendo já prevista a passagem para o Mundial de Superbikes (de motas derivadas de série) a partir de 2026, com a BMW, e contou com a presença da mulher e da filha no 'gride' para o saudarem e lhe entregarem a bandeira nacional portuguesa.
A cerimónia começou com a descida de vários paraquedistas, que envergaram a bandeira lusa, abrindo caminho para a entrada na pista de uma enorme Caravela Portuguesa.
O piloto luso partiu do 19.º lugar da grelha de partida, ao ter falhado no sábado a passagem à segunda fase da qualificação, enquanto o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) largou da pole position.
Oliveira já leva 116 corridas disputadas em MotoGP, contando cinco triunfos (Estíria, Algarve, Catalunha, Indonésia e Tailândia), sete pódios e uma pole position, precisamente no ano da vitória em Portimão, em 2020.
O País precisa de uma viragem de mentalidade. De um governante que olhe para a segurança com visão estratégica, pragmatismo e coragem. Que não fale apenas de leis, mas de pessoas, de sistemas, de tecnologia e de resultados.
Importa que o Governo dê agora um sinal claro, concreto e visível, de que avançará rapidamente com um modelo de assessoria sólido, estável e devidamente dimensionado, para todos os tribunais portugueses, em ambas as jurisdições.