Santa Clara apresenta queixa pela arbitragem contra o Sporting e pede desculpa a Varandas

Bruno Vicintin, dono da SAD do emblema açoriano, recorreu às redes sociais e fala em "erro capital".
Bruno Vicintin, dono da SAD do Santa Clara, avançou que foi apresentada uma queixa após a polémica vitória do Sporting (1-2). Numa mensagem publicada nas redes sociais, o dirigente aponta o "erro capital" de arbitragem, não esquecendo igualmente os incidentes ocorridos na tribuna do estádio de S. Miguel.
Santa Clara apresenta queixa pela arbitragem do jogo com o Sporting e pede desculpa a Varandas
"Ontem, após o jogo, o Santa Clara fez a queixa a quem compete cuidar disto. Todos temos que trabalhar pela melhoria e para o crescimento da arbitragem portuguesa e o erro capital de ontem, além de influenciar diretamente no resultado do jogo, ainda nos puniu com várias expulsões que me preocupam, e podem ainda prejudicar-nos mais na sequência da época! Espero que o conselho disciplinar tenha bom senso e não puna ainda mais ainda quem foi prejudicado ontem", pode ler-se na story publicada no Instagram.
Árbitro e auxiliar do Santa Clara-Sporting serão punidosInstagram
E prosseguiu: "Foi arremessado um copo de água na tribuna após o segundo golo do Sporting que atingiu não só os diretores do Sporting como a mim, ao Klauss Camara e ao presidente Ricardo Pacheco. Todos nós nos levantámos e pedimos calma aos adeptos e não houve mais ocorrências. Já me desculpei com o presidente Varandas e com os seus diretores, já que esta não é a forma que nós, açorianos, recebemos visitantes e foi um caso isolado. Todos saíram tanto da tribuna quanto do estádio sem qualquer ocorrência e já pedi para a segurança tentar identificar quem arremessou os copos e a água pelas câmaras da CCTV".
