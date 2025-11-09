Santa Clara apresenta queixa pela arbitragem contra o Sporting e pede desculpa a Varandas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Bruno Vicintin, dono da SAD do Santa Clara, avançou que foi apresentada uma queixa após a polémica vitória do Sporting (1-2). Numa mensagem publicada nas redes sociais, o dirigente aponta o "erro capital" de arbitragem, não esquecendo igualmente os incidentes ocorridos na tribuna do estádio de S. Miguel.

A carregar o vídeo ... Santa Clara apresenta queixa pela arbitragem do jogo com o Sporting e pede desculpa a Varandas

"Ontem, após o jogo, o Santa Clara fez a queixa a quem compete cuidar disto. Todos temos que trabalhar pela melhoria e para o crescimento da arbitragem portuguesa e o erro capital de ontem, além de influenciar diretamente no resultado do jogo, ainda nos puniu com várias expulsões que me preocupam, e podem ainda prejudicar-nos mais na sequência da época! Espero que o conselho disciplinar tenha bom senso e não puna ainda mais ainda quem foi prejudicado ontem", pode ler-se na story publicada no Instagram.



Árbitro e auxiliar do Santa Clara-Sporting serão punidos Instagram

E prosseguiu: "Foi arremessado um copo de água na tribuna após o segundo golo do Sporting que atingiu não só os diretores do Sporting como a mim, ao Klauss Camara e ao presidente Ricardo Pacheco. Todos nós nos levantámos e pedimos calma aos adeptos e não houve mais ocorrências. Já me desculpei com o presidente Varandas e com os seus diretores, já que esta não é a forma que nós, açorianos, recebemos visitantes e foi um caso isolado. Todos saíram tanto da tribuna quanto do estádio sem qualquer ocorrência e já pedi para a segurança tentar identificar quem arremessou os copos e a água pelas câmaras da CCTV".