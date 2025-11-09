Sábado – Pense por si

FC Porto segura liderança isolada ao vencer Famalicão

Lusa
O Famalicão, que não perdia há cinco jogos e tinha vencido os dois últimos, permanece no quinto lugar.

O FC Porto segurou hoje a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Famalicão, por 1-0, com Viktor Froholdt a decidir o jogo da 11.ª jornada.

EPA/Lavandeira Jr.

O médio dinamarquês marcou, aos 36 minutos, o golo da terceira vitória seguida dos ‘azuis e brancos’, que somam 31 pontos, mais três do que o Sporting e mais sete do que o Benfica, que ainda hoje recebe o Casa Pia.

O Famalicão, que não perdia há cinco jogos e tinha vencido os dois últimos, permanece no quinto lugar, com 19 pontos.

