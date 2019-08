O português Miguel Oliveira (KTM) considerou hoje que a equipa "mereceu" o oitavo lugar conseguido no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, melhor resultado nas 11 corridas já disputadas este ano para a equipa Tech3. O piloto português, que partiu da 13.ª posição, terminou a corrida caseira da KTM a 16,206 segundos do vencedor, o italiano Andrea Dovisiozo (Ducati), que bateu o espanhol Marc Márquez (Honda) na última curva, dando a quarta vitória consecutiva à marca italiana no circuito austríaco, em Spielberg."Foi uma grande corrida", vincou o piloto almadense, que lamentou a partida mal conseguida, tendo terminado a 185 milésimos do sétimo lugar, do italiano Francesco Bagnaia (Ducati)."No arranque tivemos alguns problemas que não me permitiram ser tão rápido quanto gostaria. Mas o resto da corrida foi bastante divertida, com muitas ultrapassagens. O meu ritmo foi muito bom, tal como já tínhamos verificado no sábado", acrescentou Oliveira.O piloto português ficou "muito satisfeito com este resultado", pois é "o primeiro dentro dos 10 primeiros" desde que ascendeu à categoria rainha."Estou muito contente e julgo que merecemos este resultado, depois de termos trabalhado muito, tentando perceber a mota, e em que todos me ajudaram. Por isso, foi uma boa recompensa para a KTM, aqui em casa, terminando nos 10 primeiros e sendo o melhor piloto da marca, o que é muito positivo para nós", referiu o piloto luso.Agora, segue-se, em 25 de agosto, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, para onde o português vai com "um bom sentimento".Com este resultado, o piloto português ascendeu à 15.ª posição do campeonato, com 26 pontos, contra os 230 do líder Márquez.