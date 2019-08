O português João Rodrigues (W52- FC Porto ) conquistou este domingo a 81.ª Volta a Portugal em bicicleta, ao vencer o contrarrelógio de 19,5 quilómetros da 10.ª e última etapa, que ligou Vila Nova de Gaia ao Porto.Depois de ter partido para a última etapa atrás de Jóni Brandão, por centésimos de segundo, João Rodrigues foi o mais rápido no 'crono', em 27:31 minutos, menos 15 segundos do que António Carvalho (W52-FC Porto) e 27 do que o ciclista da Efapel.Na geral, Rodrigues, de 24 anos, terminou com 27 segundos de avanço sobre Brandão e 1.08 minutos do que Veloso.João Rodrigues sucede no historial da prova ao espanhol e companheiro de equipa Raul Alarcon, que falhou a Volta por lesão, três anos depois do mais recente português a vencer a prova, o também 'dragão' Rui Vinhas.