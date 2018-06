Na sequência das quatro detenções realizadas pela GNR relacionadas com as agressões na Academia de Alcochete, a sede da Juve Leo, no estádio de Alvalade, foi alvo de buscas.

A chamada "Casinha" estava a ser visada por uma operação policial cerca das 2h30.

Um dos quatro detidos é Fernando Mendes, antigo chefe da Juventude Leonina. Também Nuno Torres, o condutor de um BMW que retirou da Academia do Sporting alguns elementos da claque após as agressões, foi detido. Ao que a SÁBADO apurou, Ba Amadou também foi levado pelas autoridades.