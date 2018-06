Mário Machado publicou esta terça-feira um longo post na sua página de Facebook com aqueles que diz serem os motivos para apresentar a sua, acusando a Juventude Leonina de ter organizado "o ataque a Rui Patrício com as 'tochas', e o 'ataque em Alcochete', que veio criar uma instabilidade brutal no clube com o culminar da saída de valiosos activos, com a 'justa causa' a referir sempre esse acto de violência".O ex-líder da Frente Nacional sublinhou ainda que a "claque está sequestrada por gangues de marginais liderada pelo atual presidente", acusando os seus elementos de usar a Juve Leo "como plataforma para o narcotráfico com o aval das autoridades policiais, nomeadamente o departamento de informações da PSP em Alcântara"."O porquê de nos candidatarmos à Juve Leo:- A claque está sequestrada por gangues de marginais liderada pelo actual presidente.- Usam a claque como plataforma para o narcotráfico com o aval das autoridades policiais, nomeadamente o departamento de informações da PSP em Alcântara.- Oferecem bilhetes para jogos a elementos dos NoName, e exigem preços exorbitantes aos associados da JL.- Nunca apresentaram em 10 anos, um relatório e contas da associação. Exigimos transparência nas contas e uma profissionalização da claque.- Porque achamos que a claque não pode ser refém de nenhum presidente do Clube, seja ele qual for, e tem que ser autónoma.- Porque ameaçaram, insultaram e agrediram, dezenas de sportinguistas ao longo destes 10 anos, tendo inclusive "proibido" a entrada na Curva Sul de vários, e colocado os perfis de facebook de adeptos da Juve, na "casinha" (sede), a incentivar à sua agressão.- Organizaram o ataque a Rui Patrício com as "tochas", e o "ataque em Alcochete", que veio criar uma instabilidade brutal no clube com o culminar da saída de valiosos activos, com a "justa causa" a referir sempre esse acto de violência.-Provocaram financeiramente ao clube o maior rombo da sua historia com o ataque de "alcochete" e saída de jogadores.- O seu líder está em liberdade a prazo, pois tem um processo de roubo a residências que está em fase de julgamento.-É provável, se a proteção policial/judiciária terminar, que seja considerado o mandante de Alcochete. Ainda que juridicamente seja preciso a prova, moralmente para nós já é.- Em 2015, foram disparados tiros por elementos desse gangue que sequestrou a claque, contra sportinguistas que estavam na "casinha", e eram de uma facão oposta à dos marginais. Sem que até hoje, fossem encontrados os culpados.- Porque exigimos maior respeito e a sede da claque não pode ser num vão de escada. Exigiremos ao SCP uma sede à altura da JL.A nível mais pessoal, na pessoa do seu Líder:- A nível de carácter, o presidente da claque tem falhas gravíssimas que o acompanham desde o cumprimento de pena no Linhó onde era o delator do Director Couto Guimas, e teria comportamentos homossexuais com os miúdos mais novos que entravam no Estabelecimento Prisional. Essa propensão para a delação foi depois confirmada com o processo em que é co-arguido com Paulo Cristóvão entre outros, e denunciou todos os intervenientes recebendo o estatuto de colaborador activo, tendo inclusive sido o responsável pela prisão do seu meio-irmão.- É um compulsivo consumidor de estupefacientes.- Suporta um estilo de vida milionário, e sustenta 3 companheiras, com o dinheiro da claque, que rondará cerca de 30.000 euros por mês.- Não domina o português e tem grandes dificuldades em se exprimir o que chega a ser embaraçante e uma vergonha para a Instituição JL.Por tudo isto, e muito mais, nós vamos avançar para derrubar este presidente da claque e actual direcção.Temos um gabinete jurídico a trabalhar o tema, e está cada vez mais em cima da mesa, a possibilidade de pedirmos a dissolução da associação, por variadíssimos motivos, e assim faríamos uma nova e sujeita a eleições livres e democráticas.É importantíssimo para o SCP nesta fase atribulada da sua historia, ter adeptos e uma claque forte".