Cristiano Ronaldo vai abandonar o Real Madrid, clube por que alinha desde 2009. A decisão é irreversível, indica a edição de hoje do Record.

A saída do futebolista português deve-se ao não reconhecimento do seu estatuto e ao incumprimento de promessas por Fiorentino Pérez, o presidente dos merengues.

O Record indica que Itália, França ou Inglaterra são destinos possíveis para CR7, quando sair de Espanha.

Esta quarta-feira, o programa de televisão 'Chiringuito de Jugones' revelou que Jorge Mendes, agente de Ronaldo, se tinha reunido no dia 5 com responsáveis do Real Madrid e que Cristiano Ronaldo não gostou do resultado do encontro.