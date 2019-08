ePaper ou encontre-o nas bancas a 31 de julho de 2019.

Tornada oficial pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 1981, a Supertaça Cândido de Oliveira confronta anualmente o vencedor do campeonato e o da Taça de Portugal (às vezes até é o finalista, se ao campeão lhe apetecer dobradinha).A edição de 2019 junta Benfica e Sporting. Acredite, é só o terceiro dérbi em 37 edições – nos outros dois, o Sporting foi rei e senhor, sem qualquer golo sofrido (3-0 + 1-0 em 1987 e 1-0 em 2015).Ao todo, Sporting e Benfica acumulam 14 títulos contra 21 do Porto. Os outros três troféus pertencem ao Boavista (2) e Vitória SC (1). As histórias da competição seguem já de seguida.Na viagem do tempo sobre as Supertaças conquistadas pelos dois clubes lisboetas, o Sporting é o primeiro contemplado, em 1982. O Braga de Juca até começa melhor, com 2-1 no 1º de maio, a um sábado, véspera de Portugal-Polónia de qualificação para o Euro 84.Na segunda mão, a 1 dezembro, o Sporting do jogador-treinador Oliveira desfaz qualquer dúvida com hat trick de Manuel Fernandes e bis de Jordão (6-1).