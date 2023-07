António Oliveira: “Até me emociono a falar do meu pai. Não me consigo ver na vida sem ele”

Em 2021, com 38 anos e quase sem experiência, estreou-se como treinador principal no campeonato do Brasil. Atualmente à frente do Cuiabá, depois de ter orientado At. Paranaense e Coritiba, leva já 54 jogos no Brasileirão – o único português com mais é Abel Ferreira. Diz que ser filho de Toni nem sempre é fácil e admite que será complicado treinar em Portugal.