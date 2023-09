Manuel Cajuda: "Só não treinei os três grandes por culpa minha”

Começou a jogar futebol no Olhanense, foi lá que cumpriu 500 partidas como treinador e que agora é presidente – com a missão de impedir o fim do clube algarvio. Mas há mais histórias: do 25 de Abril ao Ramadão, das clavículas partidas à conversa com Deus, do golo em Alvalade à derrota por 7-1 na estreia.