As figuras do Europeu: o papa-recordes, o rei das lesões, o fiteiro, o homem-milagre

As figuras do Europeu: o papa-recordes (Ronaldo), o rei das lesões (Dembelé), o fiteiro (Immobile), o homem-milagre (Eriksen)

Com o Euro 2020 a chegar às meias-finais, fomos ver quem é que já está na história do torneio: CR7 é o melhor marcador dos Europeus, Donnarumma lidera a Itália há mais tempo sem sofrer golos e Schick marcou do meio-campo.