Jogo ocorre em Moscovo, às 13 horas. José Mário é a única diferença no onze inicial. Portugal está em 2.º lugar do grupo B.

Já foi revelado o onze oficial de Portugal para o jogo frente a Marrocos. A Selecção Nacional entra com: Rui Patrício; Cédric, José Fonte, Pepe e Raphael Guerreiro; William Carvalho, João Mário e João Moutinho; Gonçalo Guedes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.



João Mário é a única diferença no onze português seleccionado por Fernando Santos para o encontro desta quarta-feira frente a Marrocos.



Do outro lado, por Marrocos, jogarão El Kajoui; Dirar, Benatia, Manuel Da Costa e Achraf; Belhanda, El Ahmadi, Boussoufa; Harit, Ziyech e Boutaïb.