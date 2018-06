Depois dos adeptos japoneses foram os senegaleses a mostrar um outro lado das vitórias do Mundial 2018. Após os jogos da primeira ronda do Campeonato do Mundo, os adeptos das equipas do Japão e do Senegal decidiram limpar as bancadas dos estádios onde as equipas jogaram, na Rússia.

No jogo frente à Colômbia, em que o Japão venceu por 2-1, os adeptos japoneses não saíram do estádio sem o limpar – feito que já tinham realizado no Mundial de 2014, no Brasil.





À BBC, o jornalista de futebol Scott McIntyre explicou que esta prática não "é só parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa".

Horas depois, após o jogo entre o Senegal e a Polónia, em que a equipa africana venceu também por 2-1, os senegaleses não abandonaram o estádio sem limpar as bancadas.





