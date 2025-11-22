Líder da claque 'Diabos Vermelhos' morto a tiro perto do Estádio da Luz

O Benfica lamentou, através de uma nota publicada no site, a morte de Sérgio Caetano, chefe dos Diabos Vermelhos. Segundo a CMTV, Sérgio Caetano foi encontrado morto a tiro no interior de um carro nas imediações do Estádio da Luz. A jornalista Tânia Laranjo conta que Sérgio Caetano estava desaparecido desde manhã, depois de ter ido levar o filho à escola. Não terá dado mais notícias desde então.

Benfica lamenta morte de Sérgio Caetano, chefe dos Diabos Vermelhos: «Figura incontornável»

O corpo foi encontrado dentro de uma viatura, com uma arma, ao que tudo indica a do crime, ao lado. O alerta foi dado por um popular que estava a passar por aquela zona.

Ainda de acordo com o CM, há um segundo membro da claque desaparecido. A PSP esteve no local e a Polícia Judiciária foi acionada, numa altura em que havia já muitas pessoas junto ao local. O ambiente era, naturalmente, também de alguma tensão.

Nota de pesar do Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o falecimento de Sérgio Caetano, figura incontornável do universo benfiquista e líder dos Diabos Vermelhos.

A sua dedicação inabalável ao Clube fica como uma marca indelével na história do apoio ao Benfica, nos mais diferentes estádios e pavilhões, em Portugal e além-fronteiras.

O Sport Lisboa e Benfica endereça à família de Sérgio Caetano, aos seus amigos e aos Diabos Vermelhos as mais sentidas condolências neste momento de profunda dor".