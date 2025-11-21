Benfica vence Atlético e segue para os oitavos de final

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Dois golos na segunda parte permitiram esta sexta-feira ao Benfica vencer 2-0 o Atlético, da Liga 3, e apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, em jogo disputado no estádio do Restelo, em Lisboa.



Benfica vence Atlético (2-0) com golos de Richard Rios e Pavlidis no Restelo, avançando para os oitavos da Taça de Portugal MIGUEL A. LOPES/LUSA

Depois do nulo ao intervalo, e numa altura em que a partida caminhava já para os derradeiros 10 minutos, um golo do colombiano Richard Rios, aos 73 minutos, e outro do grego Pavlidis, aos 77, na conversão de uma grande penalidade, acabaram com a resistência da equipa da Tapadinha, permitindo ao Benfica, recordista de troféus da prova, com 26, assegurar um lugar na próxima ronda.

A quarta eliminatória da Taça prossegue no sábado, com mais oito jogos, dia em que o Sporting, detentor do troféu, e o FC Porto entram em ação, ao serem anfitriões de duas equipas do Campeonato de Portugal (quarto escalão), o Marinhense e o Sintrense, respetivamente, fechando no domingo com mais sete partidas.