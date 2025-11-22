Benfica divulga programa para o jogo com o Ajax na Liga dos Campeões

Encarnados partem para Amesterdão às 14h50 de segunda-feira

O Benfica anunciou o programa de imprensa do dia 24 de novembro (segunda-feira), véspera da próxima jornada da Liga dos Campeões, na qual irá defrontar o Ajax, na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão.



PROGRAMA DO BENFICA

10h15: Treino aberto à imprensa nos primeiros 15 minutos no Benfica Campus

14h50: Viagem em voo charter de Lisboa para Amesterdão

Johan Cruijff Arena

*19h50: Conferência de imprensa do treinador e de um jogador

PROGRAMA DO AJAX

*11h30: Treino aberto à imprensa nos primeiros 15 minutos no Complexo de Treino de Toekomst

*14h30: Conferência de imprensa do treinador e de um jogador na Johan Cruijff Arena

* Horário local, menos uma hora em Portugal Continental