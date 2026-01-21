Sábado – Pense por si

Desporto

LC: Benfica perde em Turim e está praticamente eliminado

Lusa 21:57
As mais lidas

Os ‘encarnados’ ainda falharam um penálti pelo grego Vangelis Pavlidis.

O Benfica disse esta quarta-feira, praticamente, adeus ao apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao perder por 2-0 no reduto da Juventus, na sétima jornada da fase de liga.

Jogo entre o Benfica e a Juventus, com jogadores em ação
Jogo entre o Benfica e a Juventus, com jogadores em ação AP Photo/Luca Bruno

O francês Khephren Thuram, aos 55 minutos, e o norte-americano Weston McKennie, aos 64, selaram a quinta derrota na prova dos ‘encarnados’, que falharam um penálti, aos 81, pelo grego Vangelis Pavlidis, após escorregar na cobrança do castigo máximo.

Na classificação, o Benfica caiu para o 29.º lugar, mantendo-se com seis pontos, a dois do 24.º, último que vale o apuramento, quando apenas lhe falta receber o Real Madrid. A Juventus soma 12 pontos e garantiu um lugar no play-off de acesso aos ‘oitavos’.

Artigos Relacionados
Tópicos Futebolista derrota perda Futebol Sport Lisboa e Benfica Turim Juventus Football Club Vangelis Pavlidis Weston McKennie
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

LC: Benfica perde em Turim e está praticamente eliminado