Rodrigo Koxa: “Vejo-me a surfar nas ondas da Nazaré com 70 anos”

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

Há 30 anos que o brasileiro Rodrigo Koxa anda pelo mundo à procura das maiores ondas e já teve um recorde. Agora, na Praia do Norte, poderá ter atingido um novo máximo: 29 metros. “Foi perfeita, a mais linda”.

Garrett McNamara recebeu em 2012 o prémio do Guiness por ter surfado a maior onda do mundo, um monstro de água de 23,8 metros, que ele “domou” na Praia do Norte, na Nazaré. O brasileiro Rodrigo Koxa, big rider desde os 15 anos, que em 2010 conseguira o recorde para a maior onda da América do Sul (21 metros, no Chile), e já tinha estado no Tahiti, Havai, Indonésia, ilha da Páscoa, México, África do Sul, EUA, ao ver as imagens do seu ídolo de infância naquele mar gigante, ficou doido. “Estava na Califórnia e pensei: tenho de ir lá”.

Rodrigo Koxa: “Vejo-me a surfar nas ondas da Nazaré com 70 anos”