Já são conhecidos os árbitros para os jogos da jornada 19 da Liga Betclic

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as nomeações para a jornada 19 da Liga Portugal Betclic. A visita do Sporting ao Arouca, agendada para sábado, será arbitrada por Hélder Carvalho, ao passo que David Silva estará no Benfica-E. Amadora, no domingo. Na segunda-feira, o FC Porto-Gil Vicente será liderado por António Nobre.

Casa Pia-AVS SAD:

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Ricardo Carreira e Nuno Pires

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Rui Cidade

Moreirense-Santa Clara:

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Teresa Oliveira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Fábio Monteiro

FC Arouca-Sporting CP:

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Estoril Praia-V. Guimarães:

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: João Bento

AVAR: Pedro Sousa

Nacional-Rio Ave:

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: André Dias e José Pereira

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Pedro Ribeiro

Famalicão-Tondela:

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Leandro

Benfica-E. Amadora:

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Pedro Felisberto

Sp. Braga-FC Alverca:

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: David Soares e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Nuno Eiras

FC Porto-Gil Vicente:

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

