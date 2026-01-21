Ronda arranca com a receção do Casa Pia ao AVS SAD
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quarta-feira as nomeações para a jornada 19 da Liga Portugal Betclic. A visita do Sporting ao Arouca, agendada para sábado, será arbitrada por Hélder Carvalho, ao passo que David Silva estará no Benfica-E. Amadora, no domingo. Na segunda-feira, o FC Porto-Gil Vicente será liderado por António Nobre.
António Nobre
Casa Pia-AVS SAD:
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Ricardo Carreira e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Rui Cidade
Moreirense-Santa Clara:
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Teresa Oliveira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Fábio Monteiro
FC Arouca-Sporting CP:
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Estoril Praia-V. Guimarães:
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Sousa
Nacional-Rio Ave:
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: André Dias e José Pereira
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Pedro Ribeiro
Famalicão-Tondela:
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Leandro
Benfica-E. Amadora:
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Pedro Felisberto
Sp. Braga-FC Alverca:
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: David Soares e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras
FC Porto-Gil Vicente:
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira
Já são conhecidos os árbitros para os jogos da jornada 19 da Liga Betclic