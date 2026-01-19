Serdar Gözübüyük arbitra visita do Benfica à Juventus na Champions

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O neerlandês Serdar Gözübüyük foi nomeado para arbitrar a visita de quarta-feira do Benfica à Juventus, da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje a UEFA.



Serdar Gözübüyük vai arbitrar o Benfica na Champions

Gözübüyük, de 40 anos, vai ter os compatriotas Patrick Inia e Rogier Honig como assistentes, com o belga Bram Van Driessche a ficar com a missão de videoárbitro.

Esta vai ser a terceira vez que o neerlandês arbitra o Benfica, depois de ter estado no empate a três golos em casa do Liverpool, nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2021/22, e de ter dirigido a vitória na receção ao Atlético de Madrid (4-0), na fase de liga da 'Champions' na última época.

Com duas jornadas por disputar, o Benfica tem seis pontos e é 25.º classificado, ocupando o primeiro lugar sem acesso ao play-off, enquanto a Juventus está no 17.º lugar, com nove.