À atenção do Benfica: Spalletti pode poupar Yildiz na Champions

Calendário carregado deve levar o técnico da Juventus a gerir o plantel, com o turco a ser candidato a descansar

A Juventus recebe o Benfica  quarta-feira e, apesar de ainda não ter garantida a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões, o portal 'Tuttosport' avança que Luciano Spalletti pondera poupar Kenan Yildiz frente aos encarnados. O camisola 10 é uma peça fundamental na manobra da equipa - soma 8 golos e 7 assistências -, mas o calendário apertado até dia 8 de fevereiro (depois das águias a Velha Senhora defronta o Nápoles, Monaco, Parma, Atalanta e Lazio) pode levar o técnico italiano a dar descanso ao internacional turco tendo em vista as próximas batalhas.

Yildiz em ação frente à Cremonese

Uma dúvida prende-se com a possível titularidade de Francisco Conceição, recuperado dos problemas musculares que o afetaram em dezembro, apesar de Fabio Miretti não estar descartado. Na baliza, tudo aponta para o regresso de Di Gregorio ao onze em detrimento de Perin, titular na derrota (0-1) no terreno do Cagliari. De resto, a dupla de meio-campo deve ser formada por Locatelli e Thuram, com o canadiano Jonathan David na posição 9.

