21 de janeiro de 2026 às 08:15

Rui Borges: "Mourinho é uma referência para todos os treinadores. Para mim, se calhar, a maior"

Questionado sobre a forma como festejou, com um 'sprint' ao longo da linha lateral - a fazer lembrar José Mourinho -, o segundo golo de Luis Suárez na vitória sobre o PSG (2-1), Rui Borges deixou elogios ao trajeto que o agora técnico do Benfica percorreu durante toda a sua carreira.

