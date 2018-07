A caminhada da Croácia foi uma das histórias (quase) felizes do Mundial de 2018, disputado na Rússia. A derrota na final frente à França foi dolorosa mas os jogadores croatas conquistaram os corações de todo o mundo. Eles e a sua presidente. Kolinda Grabar-Kitarovic foi um dos focos de atenção em Moscovo, no passado domingo, dia 15, graças à postura informal com que acompanhou a final e confortou os jogadores na hora da derrota.

A presidente-adepta croata chegou à Rússia no dia 1 de Julho, após compromissos que a obrigaram a falhar a fase de grupos do Mundial. Tirou folgas como qualquer um, descontou os dias que passou em solo russo do ordenado e até os bilhetes de avião foram pagos do seu bolso, em voo comercial, junto a mais adeptos da Croácia.

Nas redes sociais, Kolinda foi partilhando mensagens de apoio à selecção e fotografias com jogadores croatas após a vitória frente à Dinamarca nos oitavos-de final. Seis dias depois, festejou a vitória frente à Rússia nos "quartos", primeiro na tribuna ao lado do primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, e depois no balneário, publicando um vídeo com a equipa a cantar.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic dances in front of Russian Prime Minister Dmitri Medvedev during today's match.

Apesar de ter falhado o jogo com a Inglaterra que decidia um lugar na final devido à cimeira da NATO, em Bruxelas, Kolinda não deixou de demonstrar o seu amor pela selecção. Provando que nunca se esquece da equipa, a presidente ofereceu camisolas oficiais da Croácia ao presidente norte-americano, Donald Trump, e à primeira-ministra britânica, Theresa May.

Ahead of #WorldCup semi-final, Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic gave her US counterpart Donald Trump and British Prime Minister Theresa May Croatia jerseys. Later, Croatia reached the final for 1st time, beat England 2-1.

Este domingo voltou a ser o centro das atenções: junto a Putin e Macron, a presidente croata encarou de sorriso no rosto a derrota da sua selecção e abraçou cada jogador no final do jogo, com uma especial mensagem à estrela da equipa, Luka Modric. Publicou, no final do jogo, uma imagem da equipa no balneário com a descrição: "Indescritível!".

O momento mais caricato aconteceu na entrega das medalhas, quando começou a chover torrencialmente: o primeiro a ser coberto foi o presidente russo, Vladimir Putin, depois Emmanuel Macron e só depois chegou um chapéu para Kolinda.

A croata foi eleita a primeira presidente mulher do país em 2015, na altura com maioria absoluta – 50,54% dos votos. Antes de se juntar ao partido União Democrática Croata (HDZ), Kolinda Grabar-Kitarovic foi embaixadora da Croácia em Washington entre 2008 e 2011, além de ministra das Relações Exteriores e da Integração Europeia.

Considerada populista e conservadora, a presidente surpreendeu durante a sua campanha afirmando que apoiaria os filhos se estes se assumissem como homossexuais. Kolinda também referiu que autorizaria o uso medicinal de canábis e que o aborto deveria ser uma decisão da inteira responsabilidade da mulher.

Filha de um talhante e com raízes humildes, a presidente casou com Jakov Kitarovic, tendo adoptado o seu apelido. Tem ainda dois filhos, Katarina, de 17 anos, e Luka, de 15.