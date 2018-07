A cerimónia da entrega de medalhas aos jogadores franceses, campeões do mundo de futebol em 2018, ficou marcada por um momento insólito: uma das responsáveis pela entrega dos prémios aos jogadores guardou uma no seu bolso. Segundo o jornal AS, ainda não se sabe a identidade da mulher, nem as suas intenções.

O acontecimento foi gravado e partilhado nas redes sociais.

This woman steals a World Cup winners medal and laughs it off like nothing happened! #WorldCupFinal pic.twitter.com/qIzQZqG4J9 — Armchair Sports (@armchairsports_) 15 de julho de 2018

Tudo aconteceu enquanto o presidente russo Vladimir Putin estava a medalhar o avançado Antoine Griezmann, e outro homem estava a cumprimentar o seleccionador francês Didier Deschamps. No meio deles, vê-se a mulher a colocar um dos galardões no seu bolso.

No Twitter, alguns comentaram o momento, dizendo que a mulher, ao roubar a medalha, sorriu como se nada tivesse acontecido.

Porém, há quem defenda a mulher e afirme que ela é da Federação de Futebol de França. Podem ter-lhe pedido que guardasse a medalha por alguém que não pôde estar presente.