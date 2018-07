Modric e Rakitic: o tiki-taka croata e a estratégia à portuguesa para ganhar o Mundial

"Modric é mágico e Rakitic um príncipe com a bola. Com eles os dois no meio-campo, o futebol da Croácia tem mais harmonia que a Orquestra de Viena", contava à SÁBADO Ivan Herjavec, acompanhado pela namorada, Irena, e a irmã, Sebastiana, numa rua de Lens, no norte da França, a 25 de Junho de 2016.

Na véspera do Portugal-Croácia, dos oitavos de final do Euro 2016, os oito amigos, todos vestidos com as camisolas de quadrados vermelhos e brancos da Croácia, estavam a beber cerveja e a comer sanduíches, ao mesmo tempo que brincavam com quatro portugueses ali perto: "Já lhes dissemos que eles são simpáticos, por isso é pena que tenham que ir já hoje para casa, mas é a vida. Nós somos melhores que Portugal, que é só Ronaldo e, às vezes, Nani".



Subasic, Perisic e Mandzukic também não são figuras fundamentais desta Croácia? Ivan responde: "São muito importantes, sobretudo Perisic, que está em grande forma. Mas Rakitic e Modric é que põem a equipa em acção. Os portugueses que não percam o jogo desta tarde, porque com eles os dois vão de certeza ter oportunidade de ver o melhor futebol do Euro".



Apesar de toda a confiança e bazófia croata no início, no final os portugueses é que sorriram melhor, ao vencer (1-0) no prolongamento, com um golo de Quaresma. Na véspera, Fernando Santos tinha dito que por ele não havia problema nenhum em ganhar o Europeu só com empates. E foi isso que esteve quase a acontecer ao quarto jogo da selecção, em Lens, uma pequena cidade que fica mais perto de Bruxelas (130 km) do que de Paris (200 km).



Com o 0-0 a manter-se, já no prolongamento o seleccionador, ao ver que os croatas estavam a arriscar mais no ataque, lançou Danilo Pereira para o lugar de Adrien (108 minutos), numa perspectiva de antes de ganhar é preciso não perder. Os croatas carregavam e aos 117 quase marcavam, mas a cabeçada de Perisic, que Rui Patrício ainda desviou, foi ao poste.



E desse quase golo croata nasceu a vitória portuguesa. Pepe cortou para Ronaldo, já fora da área, que deu dois passos e lançou no meio, onde apareceu Renato Sanches sozinho, correndo desenfreadamente até perto da área, lançando para Nani, que cruzou para Ronaldo, que sozinho na área atirou para grande defesa de Subasic. Mas a bola ficou ali a saltitar junto da baliza e Quaresma, vindo de trás, fez o 1-0 que apurou Portugal.



Dois anos depois, neste Mundial da Rússia, os croatas estiveram quase a cruzar-se de novo com os portugueses. Bastava Portugal ter ganho ao Irão para haver a hipótese desse confronto nos quartos-de-final (Portugal teria depois de vencer a Rússia e não o Uruguai, como aconteceu).



Mas, como se sabe, se no Europeu um golo da Islândia nos descontos da última jornada de grupos mandou Portugal para o lado bom dos cruzamentos, desta vez o golo de penálti do Irão (empate, 1-1, com Portugal) e o da Espanha (2-2 com Marrocos) nos descontos mandaram Portugal para o lado mau.



E os croatas, ao perceber que se tinham safado dos portugueses, devem ter pensado que era a sua vez de aplicar uma estratégia igual à de Fernando Santos no Europeu: e assim fizeram, indo de empate em empate até à vitória final (só falta mesmo a final com a França, este domingo, dia 15). Ganharam nos penáltis à Dinamarca, e depois à Rússia. Nas meias-finais, contra Inglaterra, após um empate (1-1) nos 90 minutos, Mandzukic fez o 2-1 aos 109 e apurou a Croácia pela primeira vez para a final de um Mundial.



Grande parte deste feito deve-se à dupla Modric-Rakitic, os arquitectos que desenham todo o jogo croata, e que o jornal espanhol Mundo Deportivo já comparou à dupla Xavi-Iniesta, responsável pelos títulos da selecção espanhola e do Barcelona dos anos dourados. Mas, afinal, quem são Modric e Rakitic?



Rivais em Espanha (um está no Real Madrid, outro no Barça), são muito amigos na selecção

Luka Modric é o mais velho: completa 33 anos em Setembro e em criança, no início da década de 1990, sofreu com a guerra dos Balcãs. Para fugir aos bombardeamentos, a sua família deixou a aldeia de Zaton Obrovacki e fugiu para Zadar, para o hotel Iz, que foi transformado num centro de apoio de refugiados. O hotel ficava perto do estádio do KK Zadar, onde Modric começou a jogar futebol. Era muito franzino e pequeno, mas tinha muita técnica. Era comum fintar quatro ou cinco adversários e marcar golo, ou então ser rasteirado. Para o proteger das pancadas, o pai fez-lhe umas caneleiras de madeira.



Ivan Rakitic, de 30 anos, nasceu em Mohlin, no cantão alemão da Suíça, sendo filho de emigrantes croatas. O pai, Luka, que trabalhava nas obras, emigrou de Sikerevci, no norte da Croácia. E a mãe, Kata, é proveniente da comunidade croata de Zepce, na Bósnia. Rakitic começou a jogar no FC Mohlin-Riburg, com 6 anos, e duas épocas depois mudou-se para o Basileia, onde fez toda a formação, até sair para o Schalke 04, com 19 anos.



Modric esteve no Zadar até aos 17 anos, mas um ano antes podia ter-se mudado para o Hadjuk Split. Um olheiro recomendou-o ao clube, que o convidou a fazer testes. Os técnicos não o quiseram: era demasiado pequeno e franzino. No início da época seguinte o Dínamo de Zagreb mostrou-se interessado, mas os responsáveis do Zadar exigiram 6 mil euros para o libertar. O presidente do Dínamo de Zagreb, Zdravko Mamic, não quis pagar, mas moveu as suas poderosas influências e o pai de Luka Modric, um oficial do exército croata, foi colocado em Zagreb, levando para a capital toda a família.



A afirmação de Modric no Dínamo de Zagreb não foi imediata e nas duas primeiras épocas de sénior foi emprestado. Primeiro ao Zrinjski Mostar, da Bósnia, e depois aos croatas do Inter Zapresic, onde se destacou com oito golos em 22 jogos, contribuindo para um surpreendente 2º lugar, que deixou em 3º o Hadjuk Split - o clube que cinco épocas antes recusara a sua contratação.



Modric voltou ao Dínamo de Zagreb com 20 anos e nas quatro épocas seguintes encheu-se de títulos: três campeonatos, duas taças e uma supertaça da Croácia e o cognome de "Cruyff croata", pelas suas (poucas) semelhanças físicas e pelo seu futebol total. O Tottenham mostrou-se interessado e pagou por ele 20,3 milhões de euros. Após quatro épocas em Londres, em 2012 mudou-se para o Real Madrid por 35 milhões, tendo já conquistado em Espanha quatro Ligas dos Campeões.



Rakitic também já ganhou uma Champions: no Barcelona, em 2015. Mas antes brilhou no Sevilha, sendo o capitão que levantou a primeira das três taças da Liga Europa consecutivas, em Maio de 2014. Chamado pelos adeptos de "príncipe andaluz", Rakitic chegou a Sevilha em 2011, após quatro épocas no Schalke 04. Os espanhóis pagaram por ele apenas 2,5 milhões de euros, tendo-o vendido ao Barcelona por 20 milhões.



Na selecção, os dois médios são bastante amigos. Apesar de jogarem nos dois maiores rivais espanhóis, gostam de ficar de fora das polémicas e picardias entre Real Madrid e Barcelona. Fora do campo, os dois são bastante discretos e introvertidos. Modric está casado há oito anos com Vanja, a filha do contabilista do Dínamo de Zagreb, que conheceu quando tinha 20 anos. Com dois filhos (Ivano, de 8, e Ema, de 5), gosta de levar uma vida tranquila com a sua família.



Rakitic também é bastante tranquilo fora do campo. Mas a forma como conheceu a mulher é curiosa: após a sua primeira época no Sevilha, na pré-época de 2011-2012 estava num hotel a tomar café quando reparou em Raquel, uma morena de cabelos compridos e traços andaluzes. Ivan, que sabe falar seis línguas (croata, alemão, italiano, inglês, francês e espanhol), meteu-se com ela e quatro anos depois casaram-se. A boda foi no dia 20 de Junho de 2015, na catedral de Sevilha, e a menina das alianças foi a filha do casal, Althea, na altura com 2 anos. A 1 de Maio de 2016 nasceu a sua segunda filha: Adara.