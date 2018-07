A França subiu até ao topo do mundo este domingo com uma vitória sobre a Croácia por 4-2 para conquistar o seu segundo Campeonato do Mundo. Depois dos festejos, rapidamente surgiram algumas piadas aos bleus nas redes sociais, por a selecção ter bastantes jogadores com descendência africana no seu plantel. E que nem sempre foram bem recebidas.

PARABÉNS a ÁFRICA CAMPEÕES MUNDIAIS pela PRIMEIRA vez..

Umtiti

Kimpembe e Mandanda

Sidibe e Kante

Fekir

Pogba

Tolisso

Mendy

Nzonzi

Rami

/ Dembele

/ Mbappe

/ Matuidi

Nessas horas nenhum francês é contra a imigração! — Antonio Leitte (@AntonioLeitteRj) 16 de julho de 2018

A FIFA, reguladora do Mundial, permite que os atletas compitam por qualquer país pelo qual tenham alguma ligação - seja no local onde nasceram, onde permaneceram grande parte da sua vida ou o país de origem de familiares. Neste Mundial de 2018, que se disputou na Rússia, são 82 os jogadores que representam um país onde não nasceram.

E a verdade é que o maior exemplo de fábrica de talentos deste Campeonato do Mundo até é a França. Além dos 21 jogadores convocados por Didier Deschamps com nascidos em solo francês, são mais 29 os jogadores nascidos no país que representaram outras selecções neste Mundial. Só na selecção portuguesa foram três os exemplos desse domínio gaulês – Anthony Lopes, Raphaël Guerreiro e Adrien Silva.

E este número nem fica perto dos restantes países. A segunda selecção desta lista de representantes no Mundial por país de origem é o Brasil com 28 jogadores, entre os quais Pepe da equipa das "quinas".

Após um período turbulento no futebol até aos anos 80, a geração dourada de França teve o seu primeiro pico no Campeonato do Mundo de 1998, organizado em solo gaulês. Dessa equipa, quatro jogadores não nasceram na França – Patrick Vieira, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Christian Karembeu – e sete eram filhos de emigrantes que escolheram o país para viver – Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Youri Djorkaeff, Robert Pirès, Alain Boghossian, Bernard Diomède e Bernard Lama.

A geração era até chamada de Black Blanc Beur ou "negros, brancos e árabes", fazendo referência às três etnias presentes na selecção. Jogadores como Vieira e Henry representavam a raça negra, Deschamps ou Laurent Blanc a raça branca e Zidane a religião árabe.

Com o passar dos anos, a selecção francesa tornou-se cada vez mais um símbolo de multiculturalidade e os maiores produtores de talentos são os arredores de Paris, como Clairefontaine. As Banlieues, como são chamadas, são a origem de oito dos jogadores franceses no Mundial – incluindo as grandes estrelas da equipa Kylian Mbappé e Paul Pogba.

A estrela de 19 anos do Paris Saint-Germain, por exemplo, nasceu em Paris com mãe argelina e pai camaronês na província de Bondy, a poucos quilómetros da capital francesa. Fez depois a sua formação em Clairefontaine, o maior centro de formação em França, até ser recrutado pelo Mónaco e transferido na próxima época para os campeões nacionais.

Mas não é só na selecção gaulesa que surgem estrelas de Paris. Dos 29 jogadores nascidos em França que estão a representar outras selecções, sete nasceram também nos arredores da Cidade Luz – incluindo quatro na equipa do Senegal, o português Raphaël Guerreiro e a estrela de Marrocos, Mehdi Benatia.

costumo abster-me de comentar, mas uáu, a quantidade de postas internacionais e nacionais a amontoar likes, de criticar a França ser uma equipa de ÁFRICA a ganhar o mundial. Sendo que, ainda por cima, grande maioria da equipa nasceu já no território Francês e lá cresceram. — ó p i o ///msvg (@JonnyThatJonny) 16 de julho de 2018

Apesar de serem 14 os jogadores chamados com descendência africana – Sidibé, Rami, Mendy, Kanté, Matuidi, Pogba, Dembelé, Mbappé, Fekir, Kimpembe, Tolisso, N’Zonzi têm ligações a diversos países africanos mas nasceram em França - nesta selecção campeã do mundo, são apenas dois os jogadores que efectivamente não nasceram na França: Samuel Umtiti nos Camarões e Steve Mandanda no antigo Zaire, actual República Democrática do Congo.

E, para acrescentar a esta multiculturalidade existem ainda Areóla, Varane, Lucas Hernandéz e Lemar com ligações a países como as Filipinas, Martinica, Espanha e Guadalupe. Até Antoine Griezmann, estrela desta equipa francesa, tem ligações a Portugal, com o seu avô materno a ter nacionalidade portuguesa a ter, inclusive, jogado no Paços de Ferreira.

Mas, comparados com outras selecções, a França não é (nem de longe) a selecção com mais jogadores fora do país. Esse título cabe à Suíça, com nove jogadores convocados que não nasceram em solo helvético. E até Portugal está acima do número de jogadores franceses – além dos três "franceses", Pepe nasceu no Brasil, Cédric na Alemanha, William Carvalho em Angola e Gelson Martins em Cabo Verde.