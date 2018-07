Durante as celebrações francesas da vitória do Campeonato de Mundo de Futebol duas pessoas perderam a vida e cerca de 300 foram detidas. Segundo o Le Parisien, um homem morreu após ter mergulhado num canal com águas pouco profundas, na cidade de Annecy, e um motorista despistou-se, enquanto celebrava, e chocou contra uma árvore, em Saint-Félix.

Segundo os meios de comunicação locais várias pessoas ficaram feridas com gravidade, entre as quais três crianças com idades entre os 3 e os 6 anos – atropeladas por uma motocicleta na cidade de Frouard. Entres os feridos encontram-se polícias, civis atingidos por explosões de foguetes e peões atropelados.

Também 292 pessoas foram detidas em todo país, de acordo com o Le Monde.

Nos Campos Elísios, cerca de 30 franceses assaltaram uma loja de conveniência após o final do jogo. Roubaram garrafas de vinho e champanhe.

A selecção francesa, que no domingo venceu a Croácia (4-2) na final do Mundial2018, chega ao início da tarde a Paris, estando previsto um desfile pelo centro da cidade.