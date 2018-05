O ex-presidente da UEFA, Michel Platini, admitiu esta sexta-feira ter adulterado o sorteio do Campeonato do Mundo de 1998, realizado em França. Em entrevista à rádio francesa Bleu Sport, o francês revelou que existiu uma "pequena batota" para que a selecção gaulesa apenas defrontasse o Brasil, grande favorita à vitória na competição, na final.

"Quando organizámos o calendário, fizemos um pequeno truque. Não estamos, durante seis anos, entediados a organizar um Campeonato do Mundo para, depois, não podemos fazer uns pequenos truques", declarou Platini, em ambiente descontraído e rindo-se, no vídeo partilhado pela rádio.





Coupe du Monde 98 : la "petite magouille" de Platini pour que France et Brésil s'évitent jusqu'à la finale > https://t.co/UksyybrYSn pic.twitter.com/9wbjnv4pEl — France Bleu Sport (@francebleusport) 18 de maio de 2018





O truque consistia em colocar Brasil e França nos grupos A e C, respectivamente. Dessa forma, as duas selecções evitavam o confronto entre elas antes da final. O problema é que, de acordo com as regras da FIFA, a disposição das equipas nos grupos deve ser feita de forma aleatória.

Platini, que foi co-presidente do Comité de Organização do Mundial de 1998 e está neste momento suspenso de quaisquer actividades ligadas ao futebol por pagamentos ilegais, admitiu que um jogo entre França e Brasil seria "a final era o sonho de todos". "Acham que outros [países que organizaram Mundiais] não o fizeram? Ao ultrapassar todos os obstáculos até à final, França e Brasil realizaram o sonho da organização da prova", concluiu, no excerto da sua entrevista à Bleu Sport que será divulgada, na íntegra, no próximo domingo.

No Campeonato do Mundo de 1998, a França acabou por vencer o Brasil, o então campeão do mundo, por 3-0 na final. Na fase de grupos, ambas as equipas conseguiram facilmente o primeiro lugar do seu grupo, fazendo com que apenas se pudessem encontrar na final do torneio.