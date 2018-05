Foram 30 minutos de ameaças, agressões, lançamentos de tochas, coacção, amedrontamento, um incêndio pelo caminho e a reclusão forçada dos jogadores e equipa técnica do Sporting no balneário da Academia de Alcochete, para onde foram arremessadas quatro tochas, ao mesmo tempo que se gritava: "Vocês são uns filhos da puta, cabrões! Vocês são um monte de merda! Vamos-vos matar [sic]! Vocês estão fodidos! Vamos-vos arrebentar a boca toda! Não ganhem no Domingo que vocês vão ver"! Esta é uma pequena parte da descrição feita pela procuradora do Ministério Público do Montijo sobre a tarde de terça-feira no local de treinos do Sporting, a que a SÁBADO teve acesso. Esta quinta-feira, no final dos interrogatórios no Tribunal do Barreiro, a magistrada deverá pedir a prisão preventiva para os 23 detidos.

De acordo com o primeiro documento do Ministério Público, feito com base nos dados recolhidos pela GNR - testemunhos dos jogadores, imagens de videovigilância da Academia e inspecções ao local - o grupo de 50 pessoas que invadiu o centro de treinos combinou previamente a acção "com o intuito de intimidar e causar receio" aos jogados do plantel leonino, assim como os "molestar fisicamente". Tal como a SÁBADO já adiantou, a "excursão" terá sido combinada através de um grupo de conversação no WhatsApp.

Depois de entrarem na Academia, o grupo começou logo por arremessar na direcção de Jorge Jesus, Paulo Cintrão (um dos responsáveis pela comunicação do clube) e João Duarte, elementos da equipa técnica, "vários artefactos pirotécnicos", tochas. Perante a situação, os três terão procurador refúgio no balneário. Após terem conseguido entrar na "ala profissional", as tochas continuaram a voar, mas desta vez em direcção aos carros dos jogadores. Uma delas chegou a provocar um pequeno incêndio num espaço com relva seca.

Em seguida, o grupo tentou e conseguiu forçar a entrada nos balneários. "Aí chegados, surpreenderam todos os jogadores e elementos da equipa técnica e, bloqueando as respectivas saídas, impediram a saída daqueles do local, (…) tendo aí arremessado quatro tochas, com a intenção de os amedrontar, intimidar e atingir fisicamente, obstando à saída dos mesmos do local", refere a procuradora do MP. Uma das tochas, refira-se, atingiu Mário Pinto Monteiro, provocando-lhe queimaduras num braço e na zona abdominal.

Com os jogadores e equipa técnica confinados ao balneário, começaram então as ameaças verbais e agressões físicas: "Os arguidos atingiram fisicamente o jogador Bas Dost, atingindo-o com um cinto na cabeça e com pontapés em diversas partes do seu corpo". Também Jorge Jesus, treinador principal, foi agredido "com um cinto na zona da face" e com pontapés "em diversas partes do seu corpo". O treinador terá conseguido sair do balneário e, já no exterior, encontrou Fernando Mendes, antigo líder da Juventude Leonina, a quem pediu ajuda.

Segundo a descrição dos acontecimentos, outros jogadores foram também agredidos: William Carvalho, Acuna, Battaglia, Fredy Montero, Misic, Rui Patrício, Petrovic, assim como o treinador adjunto Mário Pinto e o enfermeiro Carlos Mota. Todos a soco e pontapé. O fisioterapeuta da equipa, Ludovico Marques, foi atingido com um soco.

Esta quinta-feira, o Ministério Público deverá pedir prisão preventiva para os 23 detidos por suspeitas de ataque à Academia de Alcochete e agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting. De acordo com um despacho de uma procuradora do Departamento de Investigação e Acção Penal do Montijo (DIAP), que pediu a realização de interrogatórios judiciais aos arguidos, os adeptos do Sporting agiram com "total sentimento de impunidade". Por isso, no mesmo documento, a magistrada do MP considerou estarem verificados os perigos de continuação da actividade criminosa, alarme social e perturbação do inquérito.

Ainda que o MP não refira expressamente a necessidade de prisão preventiva, fontes próximas do processo ligadas à investigação e defesa asseguraram à SÁBADO que, perante o teor do primeiro despacho, o pedido ao juiz de instrução será inevitável. Aliás, no próprio despacho, a procuradora referiu que os "ofendidos", ou seja, jogadores e treinadores, "ficaram atemorizados, com bastante medo e inquietação, encontrando-se afectados psicologicamente e com medo de represálias". Os detidos estão indiciados pelos crimes de "introdução em lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e também de um crime de terrorismo".

Apenas 23 dos cerca de 50 adeptos que invadiram a Academia foram detidos pela GNR, que montou rapidamente uma operação nas imediações do centro de treinos do Sporting.De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, os líderes do ataque escaparam. Ainda assim, nos carros dos suspeitos, a Guarda encontrou diverso material que indicia ligações à claque Juventude Leonina, como casacos e bonés.